В Киеве будут судить представителя УПЦ МП, повредившего технику журналистов в Киево-Печерской лавре. Фото

В Киеве будут судить представителя УПЦ МП. Священник Московского патриархата в Киево-Печерской лавре напал на работника съемочной группы СМИ и повредил его технику.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

"Инцидент произошел 30 марта на территории Киево-Печерской лавры. Во время съемки сюжета один из священнослужителей УПЦ МП повредил оборудование оператора. Ему сообщили о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские завершили следствие и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. Санкция статьи части 1 статьи 171 УКУ предусматривает штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 гривен) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним: в четверг, 30 марта, возле одного из храмов Лавры собрались заблокировавшие двери верующие УПЦ МП. При этом бывший наместник Павел угрожал журналистам избить их палкой. В этот день должна была начать свою работу комиссия Минкульта по описанию имущества монастыря. Ее работу представители Московского патриархата начали сразу же блокировать.

Следует отметить, что представители УПЦ МП должны были окончательно покинуть территорию Лавры еще 29 марта в связи с расторжением договора об аренде со стороны Министерства культуры Украины из-за многочисленных нарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичные правоохранители открыли еще одно уголовное производство по факту событий в Киево-Печерской лавре. В частности, они расследуют возможный факт незаконного содержания религиозных святынь.

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