В Киеве задержан рецидивист, который на Троещине убил и ограбил своего товарища. Фото и видео

В Деснянском районе Киева ранее судимый мужчина во время конфликта ударом ножа убил товарища. После этого он его вещи и скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

По словам правоохранителей, в них поступило сообщение об убийстве. Жительница Деснянского района обнаружила своего сожителя со следами насильственной смерти.

"После проведения первоочередных следственных и розыскных мероприятий, мы установили, что к убийству мужчины причастен ранее судимый 44-летний уроженец Луганской области, с которым он вместе употреблял алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, во время которого гость нанес хозяину смертельный удар ножом в грудь, забрал два его телефона и скрылся. Через час оперативники разыскали его возле одной из станций метро. Среди вещей задержанного мы обнаружили оба гаджета, а с места происшествия изъяли возможное орудие совершения преступления – нож", – рассказали в полиции.

По фактам убийства и грабежа возбуждены уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Напомним, в столице суд вынес приговор киевлянину, который деревянной битой нанес тяжкие телесные повреждения 66-летнему мужчине. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области ранее судимый мужчина во время конфликта ударил товарища топором по голове. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

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