В Киеве женщина во время ссоры схватила с витрины магазина нож и ударила сожителя в живот. Фото

В Соломенском районе Киева между женщиной и ее сожителем возник конфликт на улице, который продолжился в магазине. В какой-то момент жительница столицы схватила с витрины нож и ударила мужчину в живот.

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Об этом сообщили в пресс-службе киевской полиции. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители рассказали, что к ним поступило сообщение о том, что из магазина на улице Вацлава Гавела госпитализирован мужчина с ножевым ранением.

"При отработке территории района оперативники установили личность злоумышленницы и задержали ее. Она рассказала правоохранителям, что возле магазина поссорилась со своим сожителем. Продолжая ссору в помещении торгового заведения, женщина схватила с полки кухонный нож и ударила им мужчину в живот", – рассказали пресс-службе.

Злоумышленницу, 1997 года рождения, задержали и сообщили ей о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который до смерти избил пенсионера. Между злоумышленником и погибшим возник словесный спор, во время которого подозреваемый деревянной битой нанес потерпевшему тяжелые телесные травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева мужчина из-за неприязненных отношений нанес смертельное ножевое ранение другому мужчине. Пострадавший сумел дойти до детской площадки, где упал и потерял сознание. Несмотря на усилия врачей, он скончался в машине скорой помощи.

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