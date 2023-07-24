Раненым дошел до детской площадки и скончался в "скорой": в Киеве полицейские раскрыли дерзкое убийство. Фото

В Деснянском районе мужчина из-за неприязненных отношений нанес смертельное ножевое ранение мужчине. Пострадавший сумел дойти до детской площадки, где упал и потерял сознание. Несмотря на усилия врачей, он скончался в машине скорой помощи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от прохожей о том, что во дворе дома на бульваре Владимира Высоцкого, возле детской площадки лежит мужчина с ранением живота. К сожалению, 41-летний потерпевший скончался. В течение нескольких часов правоохранители установили личность предполагаемого подозреваемого:

"Следователи и оперативники осмотрели место происшествия и зафиксировали каждую деталь, которая могла бы стать вещественным доказательством совершенного преступления. Мы выяснили, что злоумышленник с потерпевшим соседствовали и на почве неприязненных отношений между ними возникали конфликты. Раненый мужчина вышел на улицу, потерял сознание и, к сожалению, умер в карете "скорой", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители нашли и задержали 47-летнего злоумышленника, скрывавшегося у знакомых. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который до смерти избил пенсионера. Между злоумышленником и погибшим возник словесный спор, во время которого подозреваемый деревянной битой нанес потерпевшему тяжелые телесные травмы.

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