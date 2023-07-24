В Киеве мужчина из-за словесного спора битой забил до смерти пенсионера. Фото

В Киеве задержали мужчину, который до смерти избил пенсионера. Между злоумышленником и погибшим возник словесный спор, во время которого подозреваемый деревянной битой нанес потерпевшему тяжелые телесные травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что на улице Якубовского между мужчинами произошла потасовка, в результате которой один из них получил многочисленные травмы головы и туловища.

"Мы установили, что мужчина вместе со своим товарищем гуляя в Голосеевском районе, наткнулись на незнакомого мужчину, который отдыхал на одной из скамеек. Нарушитель начал приставать к незнакомцу, чтобы тот пошел отдыхать в другое место, чем спровоцировал конфликт. В ходе ссоры злоумышленник взял деревянную биту и подняв 66-летнего потерпевшего со скамейки, начал хаотично наносить ему удары", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но его задержали полицейские – им оказался 33-летний киевлянин. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу, где он скончался. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, открыто уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Зарудье Киевской области мужчина из-за обиды забил молотком до смерти свою любимую. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия и пытался скрываться.

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