В Киеве женщина во время конфликта едва не убила знакомого: известно подробности

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая во время конфликта со знакомым ударила его ножом. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о том, что в больницу госпитализирован мужчина с ножевым ранением.

"По прибытию на место происшествия полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшему нанесла его 45-летняя знакомая. Как оказалось, во время застолья между ними внезапно возник конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и ударила мужчину. Нарушительница задержана", – рассказали правоохранители.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а злоумышленницы сообщили о подозрении.

Напомним, в Киевской области суд признал виновным мужчину, убившего своего знакомого, чтобы не отдавать ему долг. Злоумышленник был должен погибшему 32 тысячи долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд признал виновным 55-летнего мужчину в совершении двойного убийства с особой жестокостью. Чтобы завладеть имуществом женщины и ее дочери, одну из них он смертельно поразил электрическим током, а другую задушил.

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