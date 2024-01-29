В Киеве женщина с помощью ножа выясняла отношения с сожителем: мужчину спасли прохожие. Фото

В Днепровском районе Киева во время конфликта женщина несколько раз ударила сожителя ножом. Пострадавшего, которого позже обнаружили на улице прохожие, госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация от врачей скорой о том, что вблизи хостела они обнаружили мужчину с ножевыми ранениями.

"Гражданская пара некоторое время совместно употребляла алкогольные напитки, а впоследствии, выясняя отношения, женщина схватила со стола кухонный нож и дважды ударила им сожителя. Пострадавший получил колото-резаные ранения грудной клетки и ноги. После этого мужчина вышел на улицу, где прохожие вызвали ему "скорую", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленницу задержали, а нож, которым она ранила мужчину и пыталась спрятать – изъяли. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения 56-летней уроженке Ивано-Франковской области сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая ударила сожителя ножом в живот. Между потерпевшим и злоумышленницей возник конфликт, когда они находились в гостях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который с ножом напал на мать и сестру. Обе женщины с многочисленными ранениями госпитализировали в больницу.

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