Отдыхали в гостях: в Киеве женщина во время конфликта едва не убила сожителя. Фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая ударила сожителя ножом в живот. Между потерпевшим и злоумышленницей возник конфликт, когда они находились в гостях.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей о том, что в квартире на проспекте Соборности они обнаружили мужчину с ножевым ранением. Как оказалось, потерпевший получил ранение в результате конфликта с гражданской женой, с которой они отдыхали в компании знакомых.

"Во время застолья женщина подняла ссору, во время которой ударила пострадавшего ножом в живот. Присутствовавшие в квартире очевидцы происшествия вызвать пострадавшему "скорую" и полицию. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу, а следственно-оперативная группа изъяла с места происшествия нож и другие вещественные доказательства. Злоумышленницу, местную жительницу, 1988 года рождения, задержали", – рассказали в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Трилесы Киевской области племянник во время конфликта ударил ножом в спину собственного дяди. От полученных травм последний скончался, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

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