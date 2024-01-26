В Киеве задержали едва не убившего мать и сестру мужчину: известны подробности. Фото

В Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который с ножом напал на мать и сестру. Обе женщины с многочисленными ранениями госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от врачей о том, что в Святошинском районе мужчина нанес ножевые ранения своим родным.

"Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что во время бытового конфликта мужчина ударил ножом мать и сестру. В результате нападения обе женщины получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу", – рассказали в пресс-службе.

По факту оконченного покушения на умышленное убийство двух лиц возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая ударила сожителя ножом в живот. Между потерпевшим и злоумышленницей возник конфликт, когда они находились в гостях.

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