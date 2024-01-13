В Киеве женщина потребовала 9,5 тыс. евро из благотворительной организации за включение в базу "Шлях"

В Киеве разоблачили женщину, требовавшую деньги с представителей благотворительной организации за включение в базу "Шлях". Свои "услуги" злоумышленница оценила в 9,5 тыс. евро.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

"По данным следствия, подозреваемая выдвинула требование представителю благотворительной организации о необходимости передачи 9,5 тыс. евро за влияние на должностных лиц для включения представителей благотворительной организации в систему "Шлях" для возможности выезда за границу", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задокументировали получение злоумышленницей первой части неправомерной выгоды на сумму 5 тыс. евро. Ее задержали, когда она получила вторую часть денег в сумме 4,5 тыс. евро

Задержанной сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. Досудебное расследование продолжается. В ходе следствия будет дана оценка действиям других участников преступления.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили злоумышленника, обещавшего решить вопрос о непригодности к несению военной службы мужчинам призывного возраста. Свои "услуги" он оценил в 8500 долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить руководителя благотворительной организации, который помогал уклоняющимся выехать за границу под видом волонтеров. Стоимость "услуг" составляла 7500 долларов США.

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