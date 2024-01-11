В Киеве будут судить руководителя благотворительной организации: за $7,5 тыс. переправлял "волонтеров" через границу. Фото

В Киеве будут судить руководителя благотворительной организации, который помогал уклоняющимся уехать за границу под видом волонтеров. Стоимость "услуг" составила 7500 долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до девяти лет тюрьмы.

Напомним, в мае прошлого года правоохранители разоблачили гражданина, который помогал мужчинам призывного возраста незаконно уехать за границу.

"В ходе досудебного расследования полицейские установили, что уроженец Днепропетровской области, 1981 года рождения, будучи в должности руководителя одной из благотворительных организаций в Днепре помогал мужчинам призывного возраста под видом волонтеров выехать за пределы Украины. Злоумышленник вносил ложную информацию о мужчинах в базу данных" и оценил такую "услугу" в 7500 долларов США из одного "клиента", – напомнили в полиции.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении. Следствие по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили злоумышленника, обещавшего решить вопрос о непригодности к несению военной службы мужчинам призывного возраста. Свои "услуги" он оценил в 8500 долларов США.

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