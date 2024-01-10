В Киеве мужчина за $8,5 тыс. обещал уклонистам решить вопрос о непригодности к военной службе. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленника, обещавшего решить вопрос о непригодности к несению военной службы мужчинам призывного возраста. Свои "услуги" он оценил в 8500 долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

"Фигурант обещал потенциальным "клиентам" изготовление временного удостоверения военнообязанного, с примечанием об исключении из военного учета по состоянию здоровья и изготовления справки военно-врачебной комиссии, по поводу непригодности к несению военной службы, что в дальнейшем позволяло беспрепятственно выехать за пределы Украины. Сумма таких услуг составила 8500 долларов США", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали при получении денег – им оказался уроженец Черниговщины, 1985 года рождения. Ему сообщили о подозрении в покушении на содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. На время следствия задержанный будет находиться под стражей.

Напомним, в Киеве бывшего советника главы Администрации президента подозревают в незаконной переправке мужчин призывного возраста через границу Украины. Стоимость "услуг" составила 7 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице разоблачили мужчину, который за деньги помогал военнообязанным киевлянам избежать мобилизации. За свои "услуги" он просил 7300 долларов США.

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