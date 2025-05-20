В Киеве женщина подожгла киоск, в результате чего в огне погибла ее подруга. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к гибели своей знакомой. Злоумышленница после ссоры подожгла торговый киоск, в результате чего в огне погибла 50-летняя женщина.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили сообщение о том, что вблизи столичного вокзала горят неработающие торговые киоски. После тушения огня спасатели обнаружили тело погибшей женщины, а следственно-оперативная группа задокументировала преступление.

"Как выяснили полицейские, к совершению умышленного поджога причастна уроженка Луганщины, которая имела неприязненные отношения с умершей. Заброшенные киоски вблизи вокзала были местом, где они распивали алкогольные напитки. В дальнейшем между женщинами возник конфликт, после чего нарушительница, воспользовавшись беспомощным состоянием опьяневшей знакомой, зажигалкой подожгла киоск и скрылась с места происшествия", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленницу разыскали и задержали – ей сообщили о подозрении по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога, повлекшего гибель человека. Суд избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области ссора между двумя мужчинами едва не закончилась убийством. Злоумышленник во время драки ударил оппонента ножом в грудь.

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