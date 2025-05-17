Под Киевом ссора между двумя мужчинами едва не закончилась жестоким убийством. Подробности и фото

В Броварах Киевской области ссора между двумя мужчинами едва не закончилась убийством. Злоумышленник во время драки ударил оппонента ножом в грудь.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях в 21:00 часов к ним поступило сообщение от медиков о госпитализации мужчины с ножевым ранением с улицы города Бровары.

"Правоохранители установили, что во время общения между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В разгар схватки фигурант достал нож и нанес 41-летнему потерпевшему удар в область грудной клетки. Полицейские задержали 32-летнего нападающего и поместили его в изолятор временного содержания. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", – добавили в пресс-службе.

По факту нанесения тяжкого телесного повреждения открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который убил знакомую. Злоумышленник ударил женщину ножом в висок, когда она спала, а затем ограбил ее.

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