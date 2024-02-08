В Киеве завершили ремонт теплосети, поврежденной российскими обстрелами 7 февраля. Подробности и фото

"Киевтеплоэнерго" завершило ремонтные работы на месте повреждения трубопровода, причиной которого стал ракетный обстрел столицы 7 февраля. Специалисты уже начали подачу теплоносителя.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия. Ранее энергетики оперативно вернули свет в дома киевлян.

"На улице Павла Усенко по состоянию на 9.00 8 февраля аварийные бригады устранять повреждения на трубопроводе, после чего начали подачу теплоносителя к узлов ввода теплосетей. Аварийная бригада демонтировала поврежденный участок трубопровода и смонтировала новую трубу, выполнила ее утепление и гидроизоляцию", – говорится в сообщении.

Как отметили в коммунальном предприятии, работы усугублялись тем, что повреждение произошло непосредственно под трамвайными рельсами, которые используются для выезда вагонов на маршруты. Для проведения ремонта необходимо было демонтировать часть пути и только потом приступить к ремонтным работам.

"Киевтеплоэнерго" возобновило подачу теплоносителя в 355 жилых домов в Днепровском районе. Сейчас управляющие домов обеспечивают подключение тепла непосредственно к квартирам киевлян", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в среду, 7 февраля, атаковала Киев ракетами. В результате обстрела в городе частично исчез свет, из-за падения обломков возник пожар, есть пострадавшие и четверо погибших. Силами и средствами противовоздушной обороны над столицей и в районе города было сбито около двух десятков вражеских ракет.

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