Забил насмерть битой пенсионера: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото

В столице суд вынес приговор киевлянину, который нанес деревянной битой тяжкие телесные повреждения 66-летнему мужчине. От полученных травм пенсионер скончался в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Следующие семь лет злоумышленник проведет за решеткой.

По словам правоохранителей, в июле прошлого года к ним поступило сообщение о том, что между мужчинами произошла потасовка, в результате которой один из них получил многочисленные травмы тела.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что фигурант вместе со своим товарищем пришли в парк в Голосеевском районе. Впоследствии злоумышленник начал приставать к незнакомцу. В процессе конфликта, он нанес деревянной битой многочисленные травмы 66-летнему мужчине. Сбежать после совершенного правонарушителю помешали сотрудники полка полиции особого назначения № 1, которые несли службу неподалеку", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался. 33-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Голосеевский районный суд столицы, рассмотрев все доказательства, признал обвиняемого виновным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить ревнивца, который ножом ударил женщину в живот. Злоумышленник сделал это, когда узнал, что жена имеет отношения с другим мужем.

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