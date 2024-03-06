В Киеве задержан мужчина, который на Оболони ограбил детей. Фото и подробности

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали парня, который ограбил детей. Мужчина отобрал личные вещи у школьников, игравших на спортивной площадке.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на днях к ним поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный ограбил детей и скрылся.

"Прибыв по указанному адресу, правоохранители совместно с патрульными осмотрели прилегающую к месту совершения преступления территорию и задержали злоумышленника. Им оказался ранее не судимый киевлянин, 2004 года рождения. Сотрудники полиции выяснили, что фигурант в состоянии алкогольного опьянения приставал к детям, толкал, нецензурно высказывался и отобрал у них личные вещи", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения на кредитные учреждения. Угрожая ножом, злоумышленник требовал у работниц деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить банду псевдополицейских. Злоумышленники причастны к грабежам, разбойным нападениям и пыткам людей.

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