Грабежи, пытки и разбойные нападения: в Киеве будут судить банду псевдо-полицейских. Фото

В Киеве будут судить банду псевдо-полицейских. Злоумышленники причастны к грабежам, разбойным нападениям и пыткам людей.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они прекратили деятельность стойкой преступной группировки, совершившей часть преступлений под видом работников полиции. Организовали банду двое ранее судимых мужчин – 41-летний уроженец Луганщины и 30-летний киевлянин. К "сотрудничеству" они привлекли пятерых жителей столицы в возрасте от 20 до 24 лет.

"Злоумышленники подыскивали наркозависимых граждан и под видом сотрудников полиции требовали деньги за "не привлечение к уголовной ответственности". Кроме того, они совершили разбойное нападение, грабили, незаконно лишали свободы и совершали пытки над людьми. За отказ платить деньги злоумышленники угрожали насилием близким родственникам потерпевших", – рассказали в пресс-службе.

В частности, в одном из случаев, выдавая себя за полицейских, злоумышленники обвинили 25-летнего киевлянина в якобы торговле наркотиками и предложили избежать наказания, предоставив им 10 тысяч долларов США. При отказе заплатить ему пригрозили физической расправой. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал деньги. Однако подозреваемые на этом не остановились и потребовали уплатить еще 120 тысяч гривен – дополнительную компенсацию за их услуги. Таким образом, они "заработали" почти на 500 тысяч гривен.

Следствие по фактам пыток, похищения человека, грабежа, разбойных нападений, вымогательства и самовольного присвоения властных полномочий завершено. Обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения на кредитные учреждения. Угрожая ножом, злоумышленник требовал у работниц деньги.

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