В Киеве задержан мужчина, который крал прокатные электросамокаты и разбирал их, чтобы продать на запчасти. Фото

В Печерском районе Киева правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в кражах. Якобы, он угонял прокатные электросамокаты, а затем разбирал их на запчасти для дальнейшей продажи.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, мужчина отключал GPS-трекеры на электросамокатах, перерезав провода, и похищал их, чтобы разобрать и продать комплектующие детали.

"Все похищенные самокаты в собранном и разобранном виде он хранил у себя в гараже. Его задержали с поличным во время совершения очередного преступления на улице Михаила Бойчука. Злоумышленником оказался киевлянин, 1983 года рождения", – рассказали в пресс-службе.

Во время обыска в гараже мужчины правоохранители нашли и изъяли 10 электросамокатов в собранном и разобранном состоянии, а также детали к ним. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, правоохранители Киевской области задержали воров-гастролеров. Оба злоумышленника, жители Полтавщины, под видом посетителей спортивных клубов совершали кражи личного имущества клиентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали рецидивиста, который под предлогом "вы меня затапливаете" и предлагая услуги сантехника , обворовывал квартиры жителей города. Пострадавшими от действий подозреваемого были преимущественно пожилые люди от 60 до 87 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!