В Киеве задержали "сантехника"-рецидивиста на элитном авто, который обворовывал пенсионеров. Фото

В Киеве задержан рецидивист, который под предлогом "вы меня затапливаете" и предлагая услуги сантехника обворовывал квартиры жителей города. Пострадавшими от действий подозреваемого были преимущественно пожилые люди от 60 до 87 лет.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они задержали мужчину по подозрению в совершении квартирных краж. Пострадавшими были преимущественно пожилые люди от 60 до 87 лет.

"Было установлено, что правонарушитель попадал в квартиры пожилых людей под предлогом "я сосед снизу, вы меня затапливаете". Когда пенсионеры пускали злоумышленника в помещение, последний притворялся специалистом-сантехникой и просил деньги на новые трубы, обещав их заменить. После " сосед" отслеживал место сохранения сбережений, а когда хозяева отвлекались, обворовывал их", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали с поличным 23 июня, когда он на улице Александра Махова похитил из квартиры 75-летней киевлянки тысячу долларов США и 40 тысяч гривен. Деньги изъяли в качестве вещественных доказательств, а автомобиль Maserati, к которому он как раз подходил, изъяли как орудие совершения преступления.

"Сейчас у следствия есть все основания полагать, что задержанный причастен к совершению еще четырех аналогичных преступлений на территории Святошинского района. Также правоохранители проводят проверку на причастность к квартирным кражам и в других районах столицы", – уточнили в полиции.

Следователи сообщили 44-летнему уроженцу Донецкой области о подозрении в кражах, совершенных в условиях военного положения. Выяснилось, что злоумышленник находится под следствием за совершение подобных преступлений на территории города Одесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевской области задержали воров-гастролеров. Оба злоумышленника, жители Полтавщины, под видом посетителей спортивных клубов совершали кражи личного имущества клиентов.

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