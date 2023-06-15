В Киевской области задержали воров-гастролеров, которые "работали" в спортивных клубах. Видео

Правоохранители Киевской области задержали воров-гастролеров. Оба злоумышленника, жители Полтавщины, под видом посетителей спортивных клубов совершали кражи личного имущества клиентов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Злоумышленник пришел в фитнес-клуб села Гора якобы позаниматься спортом. Вместо этого путем подбора ключа из двух шкафов раздевалки похитил у потерпевших средства, в том числе и банковские карточки. Впоследствии в Борисполе по такой же схеме он завладел деньгами и наушниками еще одного гражданина. В селе Софиевская Борщаговка правонарушители также похитили из шкафа раздевалки и личные вещи посетителей", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, аналогичный ряд краж злоумышленники совершили в одном из тренажерных залов Белой Церкви, где один из них, сорвав замки со шкафчиков, похитил 7 тыс. грн.

"Впоследствии благодаря имеющимся камерам видеонаблюдения правоохранители обнаружили, что воры переместились в другой фитнес-центр. Оттуда 31-летний злоумышленник успел вынести наличные деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 25 тыс. грн, пока его 37-летний приспешник ждал его в автомобиле. Гастролеров идентифицировали по изображению с камер", – уточнили правоохранители.

Злоумышленники задержаны, им сообщили о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали двух женщин, которые могут быть причастны к воровству. Злоумышленницы под видом социальных работниц предложили пенсионерке оформить льготы, а когда та отвлеклась – вынесли деньги и драгоценности на сумму 200 тысяч гривен.

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