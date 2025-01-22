В Киеве задержан экс-адвокат, наладивший схему переправки уклонистов через границу. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали бывшего адвоката, который, по информации следствия, помогал призывникам избежать мобилизации. Злоумышленник просил 6 тысяч долларов США за "устройство" на работу в международную организацию и беспрепятственное пересечение границы.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и ГУ СБУ в Киеве и Киевщине. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Следствием установлено, что схема незаконной переправки военнообязанных через госграницу Украины организована бывшим адвокатом, который ранее был лишен права ведения адвокатской деятельности. Фигурант подыскивал среди призывников желающих незаконно выехать из страны и предлагал "устроить" их на работу в международную организацию с регулярными рабочими командировками в страны Европы", – рассказали правоохранители.

Стоимость "услуг" злоумышленника составила 6 тысяч долларов США – 39-летний киевлянин был задержан во время получения денег от "клиента" в помещении столичного ресторана. По этому факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, правоохранители Киевской области подозревают экспредседателя ВЛК и государственного исполнителя за махинации с признанием лиц непригодными к военной службе. "Услуги" злоумышленников оценивались в 10 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить 48-летнюю жительницу Волыни, которая "помогала" призывникам переплыть Днестр на надувном матрасе. Свои "услуги" она оценила в 10 тысяч евро.

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