Переплыть Днестр на надувном матрасе за 11 тыс. евро: в Киеве будут судить организатора схемы для уклонистов. Фото

В Киеве будут судить 48-летнюю жительницу Волыни, которая "помогала" призывникам переплыть Днестр на надувном матрасе. Свои "услуги" она оценила в 10 тысяч евро.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемой грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, очередную схему переправки военнообязанных через государственную границу разоблачили в октябре прошлого года.

"Следствием установлено, что злоумышленница подыскивала среди мужчин призывного возраста желающих уехать за границу и предлагала им два варианта своих услуг по выбору. За 10 тысяч евро последние могли переплыть Днестр на надувном матрасе, или выбрать второй вариант, где военнообязанных за 11 тысяч евро должны были пропустить на пункте контроля "знакомые" женщины", – уточнили в пресс-службе.

Для совершения соглашения с потенциальным клиентом злоумышленница прибыла в один из торговых центров Киева, где следователи задержали его во время получения вознаграждения. Следствие по данному факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевской подозревают экспредседателя ВЛК и государственный исполнитель за махинации с признанием лиц непригодными к военной службе. "Услуги" злоумышленников оценивались в 10 тысяч долларов США.

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