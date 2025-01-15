Группа инвалидности за $10 тыс.: полицейские Киевщины сообщили подозрение в организации 'схемы' экспредседателю ВЛК и чиновнице. Подробности и фото

Правоохранители Киевской подозревают экспредседателя ВЛК и государственный исполнитель за махинации с признанием лиц непригодными к военной службе. "Услуги" злоумышленников оценивались в 10 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Уклонистам уже отменены выводы врачей.

Как установили правоохранители Киевщины, занимая должность и.о. председателя военно-врачебной комиссии, злоумышленник организовал схему по признанию лиц мобилизационного возраста непригодными к военной службе.

"Зная об отсутствии объективных причин, врач выдавал справки о якобы наличии у них заболевания. В дальнейшем это позволило оформить лицам группу инвалидности и послужило основанием для снятия их с военного учета в РТЦК. Его союзница – государственный исполнитель Бориспольского отдела Государственной исполнительной службы, выступала в схеме как посредник. Она передавала деньги и документацию", – уточнили в пресс-службе.

В Нацполиции добавили, что по такой схеме непригодным к службе признали пять военнообязанных и исключили последних из военного учета. После проведения повторных медицинских осмотров этих лиц изданные заключения о негодности были отменены.

В ходе обысков были изъяты бланки медицинской и социальной документации, патроны к стрелковому оружию и мобильные телефоны. После анализа изъятой информации будет предоставлена правовая квалификация действиям других лиц, задействованных в сделке. Расследование по делу продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, организовал незаконную схему пересечения границы для призывников. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов США.