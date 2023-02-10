В Киеве задержан детектив БЭБ, который за вознаграждение прикрывал игорный бизнес. Фото

Правоохранители разоблачили детектива территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве, прикрывавшего игорный бизнес за неправомерное вознаграждение. Его задержали при получении очередной взятки в сумме 1,2 тыс. долларов США

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

"ГБР расследовало производство по организованной преступной группе, которая занималась незаконным игорным бизнесом на территории Киева. Под видом проведения лотереи они открывали нелегальные игровые залы. Во время следствия работники ДБР вышли на детектива БЭБ, который за вознаграждение в 1,2 тыс. долларов США на месяц "консультировал" злоумышленников по обеспечению беспрепятственной деятельности", – рассказали в пресс-службе.

В Бюро добавили, что злоумышленник ранее работал в правоохранительном органе, в котором занимался противодействием незаконному игорному бизнесу, а "потом решил перенести "подработку" на новую работу".

Детектив был задержан при получении очередной "платы" в сумме 1,2 тыс. долларов США. Ему сообщили о подозрении в бездействии по поводу незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр.

"Также проведено 13 обысков по адресам проживания фигурантов и объектов незаконных игорных заведений на территории г. Киева. Работники ГБР изъяли много наличных денег, черновые записи, компьютерную технику", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении двум чиновникам в Голосеевском районе Киева. Они могут быть причастны к нанесению ущерба бюджету города при закупке оборудования на общую сумму 4,5 млн грн.

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