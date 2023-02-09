В Киеве чиновники одного из районов при закупке оборудования нанесли ущерб городу на 4,5 млн грн. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении двум чиновникам Голосеевского района Киева. Они могут быть причастны к нанесению ущерба бюджету города при закупке оборудования на общую сумму 4,5 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

Так, в первом случае директор управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района заключил договор с частной фирмой. В нем говорилось о закупке газовой котельной и подключении ее к ней потребителей жилого дома и двух общежитий на территории района.

"При этом стоимость поставленного фирмой оборудования почти вдвое превышала среднерыночную. Экспертиза составила, что ущерб территориальной громаде города Киева составляет более 3,2 млн грн", – уточнили в прокуратуре.

Чиновнику сообщили о подозрении в служебной халатности и служебном подлоге.

Во втором случае подозревают в нанесении ущерба городскому бюджету служащую Голосеевской РГА.

"Согласно данным следствия, Управление образования Голосеевской РГА по результатам тендерной процедуры заключило с предприятием договоры на закупку генераторов. Это должно было обеспечить электроэнергией убежища 17 учебных заведений Голосеевского района. Ожидаемая стоимость договоров составила более 3,7 млн гривен", – уточнили в пресс-службе.

При этом должностные лица РГА, чтобы незаконно получить деньги из бюджета, обеспечили победу в тендере предпринимателя, у которого цены на оборудование были значительно выше рыночных. Это привело к ущербу на сумму 1,3 млн грн. Злоумышленнице сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств и служебном подлоге. Устанавливается возможная причастность других лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разоблачили масштабные схемы хищения государственных средств, выделенных на закупку продовольствия для военных. Преступники таким образом заработали более 119,5 млн грн.

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