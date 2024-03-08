В Киеве рецидивист совершил кражу в больнице: деньги собирали на лечение ребенка. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, которому совершил кражу в больнице. Злоумышленник проник в кабинет старшей медицинской сестры и забрал ее рюкзак с личными вещами и деньгами, которые назначались ребенку на операцию.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Поступило сообщение от работницы медицинского учреждения о том, что неизвестный из ее кабинета похитил рюкзак. В нем было 10 тысяч гривен, которые он собирал своему ребенку на операцию.

"Совместно с оперативными работниками мы создали общую ориентировку лица, совершившего уголовное правонарушение и предоставившего его сотрудникам полиции. Впоследствии мы задержали нарушителя в Соломенском районе", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленником оказался житель столицы, 1982 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, обокравшего машину волонтеров. Злоумышленник открыл авто и забрал вещи, предназначенные для защитников Украины.

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