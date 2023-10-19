В Киеве задержали женщину, которая ударила пенсионерку по голове и ограбила ее. Фото

В Киеве правоохранители оперативно задержали женщину, причастную к ограблению пенсионерки. Злоумышленница ударила потерпевшую по голове и отобрала мобильный телефон.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы.

"Вчера, 18 октября, на улице Старовокзальной в Шевченковском районе столицы, в милицию обратилась 69-летняя жительница Одесской области. Во время разговора с полицейскими она рассказала, что неизвестная женщина ударила ее по голове и отобрала мобильный телефон", – рассказали в пресс-службе.

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Чтобы задержали злоумышленницу, правоохранителям понадобилось менее 10 минут. Ею оказалась жительница Винницкой области, 1986 года рождения. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство. Нарушительнице сообщили о подозрении. Правоохранители проверяют причастность задержанной к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева.

Напомним, в столице правоохранители задержали ранее судимого мужчину, ограбившего 9-летнего ребенка. Злоумышленник воспользовался тем, что девочка отвлеклась, играя у подъезда с подругой, схватил со скамейки ее школьный рюкзак и скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области житель Житомирщины ночью проник в частный дом. Мужчина жестоко избил владелицу дома, а затем ограбил ее.

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