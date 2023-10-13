В Буче мужчина проник в дом, жестоко избил женщину и ограбил ее: нападавшего задержали на Житомирщине. Фото

В Буче Киевской области житель Житомирщины ночью проник в частный дом. Мужчина жестоко избил владелицу дома, а затем ограбил ее.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"Предварительно было установлено, что 47-летний житель Житомирщины ночью проник в дом в Буче. Мужчина нанес хозяйке несколько ударов кулаками. Когда женщина упала на пол, он продолжал ее избивать. Затем злоумышленник обследовал дом и вынес оттуда ноутбук потерпевшей, велосипед, ценности и валюту", – рассказали в пресс-службе.

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Правоохранители обнаружили и задержали злоумышленника в Житомирской области. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. По факту похищения чужого имущества, соединенного с насилием, совершенного в условиях военного положения, соединенного с проникновением в жилье, возбуждено уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении.

Напомним, в столице правоохранители задержали ранее судимого мужчину, ограбившего 9-летнего ребенка. Злоумышленник воспользовался тем, что девочка отвлеклась, играя у подъезда с подругой, схватил со скамейки ее школьный рюкзак и скрылся.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан уроженец РФ, подозреваемый в причастности к ограблению. Злоумышленник жестоко избил прохожего, отобрал у него рюкзак и скрылся.

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