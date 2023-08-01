В Украине разоблачили масштабную схему бегства уклонистов за границу: проведено почти 100 обысков

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили масштабную схему побега мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели около 100 обысков.

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В результате процессуальных действий были разоблачены чиновники, которые предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы нашего государства на основании поддельных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

К этой схеме было причастно руководство Белгород-Днестровского военкомата и местной военно-врачебной комиссии, действовавших в составе преступной группы.

Свои "услуги" они оценивали от 7 до 10 тысяч долларов США. Сумма зависела от платежной способности уклоняющегося, места его проживания и срочности выезда.

Клиентов искали через разветвленную сеть "посредников", действовавших в Киевской области, а также в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской и Полтавской областях.

Примечательно, что организаторы схемы предоставляли уклоняющимся "маршрут" побег за границу, который пролегал через международный пункт пропуска "Старокозаче" в Одесской области.

Сотрудники СБУ установили 14 человек, пытавшихся воспользоваться "услугой". В частности, они уже приобрели полный пакет фальшивых "документов" и собирались сбежать за пределы Украины.

В ходе почти 100 обысков по местам работы и проживания участников "схемы" изъята компьютерная техника и документы с доказательствами преступной деятельности. Также правоохранители обнаружили большие суммы наличных денег в разной валюте, которая была получена преступным путем.

Правоохранители открыли уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) ;

ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 3 ст. 190 (мошенничество);

ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили "бизнесмена", который переправлял уклонистов через границу под видом водителей гуманитарных грузов. Стоимость "услуг" составляла 3,8 тыс. долларов США с человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области россиянка организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Она переправляла уклоняющихся в Румынию за 5000 до 7000 долларов.

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