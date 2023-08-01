На Днепропетровщине провели обыски у военкома, который за время войны приобрел имущества на 350 тыс. долларов. Видео

На Днепропетровщине правоохранители провели обыски у областного военкома, который с начала полномасштабного вторжения приобрел имущества на 350 тысяч долларов. Мужчина успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

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Он также зарегистрировал на члена семьи, физическое лицо-предпринимателя, предприятие, которое приобрело нежилое помещение площадью около 500 квадратных метров. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в собственности руководителя областного ТЦК и его семьи находится имущество, стоимость которого значительно превышает его законные доходы.

Никаких отчетов о доходах от указанного "предприятия" в налоговые органы не поступало.

"Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями областной полиции провели неотложные обыски по месту работы и проживания начальника областного ТЦК и его близких, которые были привлечены к преступной деятельности", – сообщили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Одесский военком Евгений Борисов, у семьи которого нашли недвижимость в Испании и элитные авто, взят под стражу на два месяца. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму в 151 млн грн.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительные результаты проверки военкомов в стране неутешительны, и заверил, что в жизни государства после победы не будет места недостойным.

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