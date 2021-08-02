В Киеве задержали сотрудника госохраны, избившего танцора Дорофеевой. Фото

Правоохранители задержали 28-летнего сотрудника Управления государственной охраны Украины, возможно избил танцора украинской певицы Нади Дорофеевой. Правоохранителя подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной прокуратуры. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Досудебным расследованием было установлено, что 1 августа около 7:40 возле кафе на улице Антоновича, 45, между 28-летним работником УГО и 22-летним танцором шоу-балета произошел словесный конфликт. Во время перепалки задержанный (правоохранитель – Ред.) нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю. После этого нападавший скрылся с места совершения преступления", – рассказали в пресс-службе.

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В прокуратуре добавили, что пострадавшего тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

Напомним, у танцора певицы было кровоизлияние в мозг. В результате ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Telegram-канал "Киев Оперативный" сообщил, что нападавшего на танцора зовут Евгений Беспалый. Затем в сети распространили информацию, якобы мужчина в прошлом работал в Управлении госохраны, а также принимал участие в АТО. Также отмечалось, что он "не раз был замечен в подобных историях".

Вечером 1 августа в УГО подтвердили, что нападавший на самом деле – их действующий сотрудник. Управление начало служебную проверку, а военнослужащего отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Подруга пострадавшего танцора Анна Салата уточнила, что имя нападающего – Евгений Беспалый, который уже успел удалить свои страницы в социальных сетях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве водитель службы такси с ножом напал на пассажира-гражданина США. Якобы конфликт начался из-за того, что иностранец сделал таксисту замечание из-за его негативных высказываний об Украине и Грузии.