Избиение танцовщика Дорофеевой возле гей-клуба в Киеве: нападавший оказался сотрудником Управления госохраны

Мужчина, который в ночь на 1 августа отличился жестоким избиением в Киеве танцора украинской певицы Нади Дорофеевой, оказался сотрудником Управления государственной охраны. Его зовут Евгений Беспалый, он военнослужащий.

Информацию о личности нападающего подтвердили на Facebook-странице УГО Украины. Там отметили, что мужчину пока отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В частности, по факту избиения танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA" руководство управления назначило служебное расследование, выясняя обстоятельства инцидента.

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"Управление государственной охраны Украины предоставит всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования", – говорится в сообщении.

В УГО подчеркнули, что также предоставят необходимую помощь для лечения пострадавшего танцовщика – Евгения.

Имя нападавшего – Евгений Беспалый – раскрыла подруга танцора Анна Салата. В Facebook она отметила, что человек, из-за которого ее друг оказался в реанимации, удалился из всех социальных сетей.

"Но уже, к счастью, поздно. Скрины не горят", – написала она.

Напомним: инцидент случился возле ночного гей-клуба "Лифт" в Киеве. Танцор вышел из помещения в окружении друзей и получил удар от неизвестного по непонятной причине.

У Евгения случилось кровоизлияние в мозг. Медики провели ему трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. По факту избиения было написано заявление в правоохранительные органы.

Певица Надия Дорофеева в Instagram написала, что врачи будут пытаться вывести Евгения из комы.

"Чувака этого уже нашли, им уже занимаются правоохранительные органы. Женечка сейчас в коме и завтра его попытаются из нее вывести", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно группа из пяти человек избила в центре Львова уличного музыканта Максима Иву и поэта Сергея Савина. Обоим им в кровь разбили лицо, также нападающие применили газовый баллончик.