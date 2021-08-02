В Киеве таксист изрезал гражданина США: иностранец заступился за Украину. Фото

В Киеве водитель службы такси с ножом напал на пассажира-гражданина США. Якобы конфликт начался из-за того, что иностранец сделал таксисту замечание из-за его негативных высказываний об Украине и Грузии.

Об этом OBOZREVATEL сообщил информированный источник. Инцидент произошел 1 августа вечером в Печерском районе столицы.

"Во время поездки таксист неуважительно откликался о двух странах. Гражданин США начал ему возражать, что и стало причиной конфликта. Пострадавшего госпитализировали – медики диагностировали у него два проникающих ножевых ранения", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе столичной патрульной полиции отметили, что злоумышленника остановили возле Вокзальной площади.

Как уточнили OBOZREVATEL в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, таксиста задержали в порядке статьи 208 КПК Украины. Ему уже сообщили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений.

"В суд подано ходатайство об избрании водителю такси меры пресечения в виде содержания под стражей", – резюмировали в прокуратуре.

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Дарницком районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого был тяжело ранен 38-летний таксист.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле города Вишневое Киевской области пассажир, 2002 года рождения, напал на таксиста, избил его и нанес несколько ножевых ранений. Конфликт возник из-за того, что якобы водитель отказался сократить дорогу.