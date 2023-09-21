В Киеве задержали рецидивиста, обокравшего беременную женщину в роддоме. Фото

В Соломенском районе Киева задержан ранее судимый мужчина, который может быть причастен к краже. Он в роддоме похитил у беременной женщины телефон и деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

"В Киеве оперативники задержали мужчину за кражу в роддоме. Правоохранители установили, что беременная женщина вместе с мужем пришла на осмотр. Оставив свои вещи в кабинете врача, они пошли в другой кабинет. Злоумышленник воспользовался отсутствием людей, зашел в кабинет и похитил деньги из кошелька в размере 5 тысяч гривен и мобильный телефон", – рассказали в полиции.

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Чтобы найти и задержать злоумышленника, правоохранителям понадобилось несколько часов – им оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотиков, кражу. Кроме того, он объявлен в розыск Харьковским отделом полиции за совершение аналогичного преступления.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве задержали ранее судимых мужчину и женщину, которые могут быть причастны к воровству. Злоумышленники брали заказы у граждан, а затем шли в магазин и под видом покупателей воровали заказанный товар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе столицы полицейские задержали ранее судимого мужчину за кражу из дома. Подозреваемый проник в дом и забрал мобильный телефон, золотые и серебряные украшения, драгоценные вещи, пока владельцы имущества спали.

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