В Киеве рецидивист вынес ювелирные украшения и драгоценные вещи из дома, пока его владельцы спали. Фото

В Соломенском районе столицы полицейские задержали ранее судимого мужчину за кражу из дома. Подозреваемый проник в жилище и забрал мобильный телефон, золотые и серебряные украшения, драгоценные вещи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о краже из дома по улице Шевченко. Предварительно было установлено, что злоумышленник проник в дом ночью, когда владельцы отдыхали, и похитил мобильный телефон, золотые и серебряные украшения, фарфоровые статуэтки.

Кроме того, за несколько дней до инцидента по данному адресу неизвестный обворовал и сарай. Повредив входные замки двери, вор угнал оттуда шлифовальную машинку и медный кабель.

"Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался уроженец Луганщины 1989 года рождения, неоднократно отбывавший наказание за имущественные преступления. Известно, что похищенные вещи мужчина сдавал в ломбарды", – уточнили в пресс-службе.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимых мужчину и женщину, которые могут быть причастны к воровству. Злоумышленники брали заказы у граждан, а затем шли в магазин и под видом покупателей воровали заказанный товар.

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