В Киеве дуэт рецидивистов воровал в бутиках брендовые вещи для перепродажи за полцены. Фото

В Киеве задержали ранее судимых мужчину и женщину, которые могут быть причастны к воровству. Злоумышленники брали заказы у граждан, а затем шли в магазин и под видом покупателей воровали заказанный товар.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в них поступила информация о том, что в столице орудуют мужчина и женщина, которые воруют одежду в брендовых магазинах разных торговых центров.

"Раньше осужденный за совершение имущественных преступлений киевлянин, 1971 года рождения, создал сайт по продаже брендовых вещей, которые продавал вдвое дешевле. Впрочем, на самом деле заказанный товар злоумышленник решил воровать в столичных магазинах. Для этого он привлек к сотрудничеству знакомое, 1997 года, тоже раньше судима", – рассказали в пресс-службе.

После получения заказа, сообщники отправлялись в торговые центры, где подыскали нужные вещи. Женщина несла товар в примерочную, где снимала с него магнитные клипсы и прятала себе в рюкзак, а организатор схемы ждал ее в авто. Правоохранители установили 3 эпизода совершения краж, продолжается проверка относительно их причастности к совершению других преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали злоумышленницу, похитившую у женщины почти четверть миллиона гривен. Нарушительница во время встречи по поводу покупки валюты завладела сумкой потерпевшей с деньгами и скрылась.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!