В Киеве задержали правоохранителя: требовал у предпринимателя $20 тыс. за возврат изъятого имущества. Фото

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю Киева. Якобы он потребовал 20 тысяч долларов США взятки у предпринимателя за возврат изъятого имущества.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

"Сообщили о подозрении одному из стражей порядка Киева, который требовал у предпринимателя взятку в 20 тыс. долларов США. Установлено, что злоумышленник предлагал за деньги вернуть изъятое в рамках расследования имущество предпринимателю, который проходил свидетелем по расследуемому им делу", – рассказали в ГБР.

Кроме того, за эти деньги правоохранитель также обещал не менять статус свидетеля и не привлекать фигуранта к уголовной ответственности. Злоумышленник был задержан "на горячем" во время передачи средств.

По факту просьбы и получения должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэра одного из городов в Одесской области и депутата местного совета поймали на взятке. Чиновники требовали 100 тыс. долларов за "решение" вопроса о выделении в аренду земельного участка.

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