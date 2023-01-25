На Одесщине мэра города и депутата горсовета поймали на взятке: требовали 100 тыс. долларов за решение земельного вопроса. Фото

Мэра одного из городов на Одесщине и депутата местного совета поймали на взятке. Чиновники требовали 100 тыс. долларов за "решение" вопроса о выделении в аренду земельного участка.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Как отмечается, 24 января детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) поймали чиновников "на горячем" (фото размещены внизу новости).

Это произошло сразу после получения ими первого транша взятки в размере 50 тыс. долларов.

Всего мэр и депутат потребовали 100 тыс. долларов за "помощь" в предоставлении земли в аренду под складские помещения.

Они были задержаны в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом). На данный момент решается вопрос о сообщении о подозрении.

Подробности дела в НАБУ пообещали предоставить позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского отправили под домашний арест. НАБУ и САП обвиняют его в получении взятки в размере 400 тысяч долларов во время закупки генераторов на сумму 1,8 миллиарда гривен.

22 января Кабмин уволил Лозинского. Сам он факта получения взятки не признает.