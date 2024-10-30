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В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео

Михаил Левакин
Криминал
3 минуты
2,3 т.
В Киеве задержали поджигателя отделений 'Укрпочты': свои действия парень снимал, как доказательство выполненной 'работы'. Фото и видео

В Киеве оперативники Службы безопасности и Национальной полиции по горячим следам задержали парня, устроившего поджоги столичных отделений "Укрпочты". Это 16-летний студент местного профессионально-педагогического колледжа.

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О задержании молодого человека сообщили в полиции Киева. Как добавила городская прокуратура, задержанному уже доложено о подозрении.

Напомним, что на прошлой неделе правоохранители Киева зафиксировали факты возгорания нескольких почтовых отделений. Полиция квалифицировала эти случаи как умышленный поджог. Установлено, что молодой человек поджег три отделения "Укрпочты" в разных районах города.

В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео
В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео

"Студент столичного техникума под четким руководством вражеских спецслужб с помощью зажигательной смеси поджег двери двух отделений в Соломенском районе, и, разбив стекло еще в одном, в Дарницком районе, зажег его изнутри", – рассказали в полиции.

В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео
В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео

Правоохранители утверждают, что молодой человек действовал по указанию россиян. Он в мессенджере Telegram получил предложение поджечь столичные почтовые отделения за 1000 долларов США.

В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео
В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео

"Согласившись на предложение, студент приобрел на АЗС легковоспламеняющееся вещество, после чего поехал по указанным заказчикам адресам почтовых отделений, разбил окно и залил входную дверь бензином, а впоследствии бросил в помещение горящий кусок картона, в результате чего загорелась входная дверь", – уточнили в прокуратуре.

В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео
В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео

Все свои действия парень фиксировал на камеру мобильного телефона, чтобы иметь доказательство выполнения "работы" и получить обещанные деньги. Однако обещанное вознаграждение студент так и не получил. А видеодоказательство его противоправных действий добавлено в дело.

Действия задержанного квалифицированы по ч.2 ст.194 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео
В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео

"Для несовершеннолетних за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", – отметили специалисты Киевской городской прокуратуры.

В Киеве задержали поджигателя отделений "Укрпочты": свои действия парень снимал, как доказательство выполненной "работы". Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и Нацполиция задержали группу подростков, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Черниговщине. 15-летний школьник из Нежинского района вместе с одноклассниками искал легкие деньги в Telegram, но теперь фигурантам грозит пожизненное.

Также Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще двух приспешников спецслужб страны-агрессора РФ, которые поджигали авто военных Вооруженных сил и релейные шкафы "Укрзализныци". Фигуранты действовали в Днепре и Славянске в Донецкой области.

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