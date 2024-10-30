В Киеве задержали поджигателя отделений 'Укрпочты': свои действия парень снимал, как доказательство выполненной 'работы'. Фото и видео

В Киеве оперативники Службы безопасности и Национальной полиции по горячим следам задержали парня, устроившего поджоги столичных отделений "Укрпочты". Это 16-летний студент местного профессионально-педагогического колледжа.

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О задержании молодого человека сообщили в полиции Киева. Как добавила городская прокуратура, задержанному уже доложено о подозрении.

Напомним, что на прошлой неделе правоохранители Киева зафиксировали факты возгорания нескольких почтовых отделений. Полиция квалифицировала эти случаи как умышленный поджог. Установлено, что молодой человек поджег три отделения "Укрпочты" в разных районах города.

"Студент столичного техникума под четким руководством вражеских спецслужб с помощью зажигательной смеси поджег двери двух отделений в Соломенском районе, и, разбив стекло еще в одном, в Дарницком районе, зажег его изнутри", – рассказали в полиции.

Правоохранители утверждают, что молодой человек действовал по указанию россиян. Он в мессенджере Telegram получил предложение поджечь столичные почтовые отделения за 1000 долларов США.

"Согласившись на предложение, студент приобрел на АЗС легковоспламеняющееся вещество, после чего поехал по указанным заказчикам адресам почтовых отделений, разбил окно и залил входную дверь бензином, а впоследствии бросил в помещение горящий кусок картона, в результате чего загорелась входная дверь", – уточнили в прокуратуре.

Все свои действия парень фиксировал на камеру мобильного телефона, чтобы иметь доказательство выполнения "работы" и получить обещанные деньги. Однако обещанное вознаграждение студент так и не получил. А видеодоказательство его противоправных действий добавлено в дело.

Действия задержанного квалифицированы по ч.2 ст.194 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

"Для несовершеннолетних за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", – отметили специалисты Киевской городской прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ и Нацполиция задержали группу подростков, которые по заказу РФ жгли релейные шкафы "Укрзализныци" на Черниговщине. 15-летний школьник из Нежинского района вместе с одноклассниками искал легкие деньги в Telegram, но теперь фигурантам грозит пожизненное.

Также Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще двух приспешников спецслужб страны-агрессора РФ, которые поджигали авто военных Вооруженных сил и релейные шкафы "Укрзализныци". Фигуранты действовали в Днепре и Славянске в Донецкой области.

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