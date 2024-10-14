Вместо денег из России грозит пожизненное: на Черниговщине задержали группу подростков, которые жгли объекты 'Укрзализныци'

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали группу подростков, которые по заказу России жгли релейные шкафы "Укрзалізниці" на Черниговщине. 15-летний парень из Нежинского района вместе с одноклассниками искал легких денег в Telegram, но теперь им грозит пожизненное заключение.

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Об этом 14 октября сообщили пресс-службы СБУ и полиции Черниговщины. В Службе безопасности информировали, что совместно с Нацполицией нейтрализовали группу поджигателей, которые по заказу оккупантов уничтожали объекты "УЗ" в Черниговской области.

По данным следствия, враг действовал через 15-летнего жителя Нежинского района.

Парень активно искал "легкого заработка" в Telegram-каналах, из-за чего попал в поле зрения спецслужб страны-агрессора России.

По указаниям россиян он привлек к преступлениям двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого.

Сначала подростки определяли геолокацию железнодорожного оборудования, а затем поджигали его с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Таким образом несовершеннолетние фигуранты повредили релейный шкаф, отвечающий за безопасное движение поездов на стратегически важном участке "УЗ".

Всех четырех задержали по горячим следам при попытке поджога релейного шкафа в Нежинском районе.

Вместо российских денег им грозит пожизненное заключение, сообщили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

За это предусмотрено наказание 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Подростки находятся под стражей.

Полицейские обратились к украинцам с призывом разъяснять детям ответственность за совершение подобных преступлений, поскольку враг подыскивает желающих "легкого" заработка. А следствие такого сотрудничества – пожизненное лишение свободы, отметили в полиции.

Комплексные мероприятия проводили работники СБУ в Черниговской области совместно с Нацполицией при процессуальном руководстве Черниговской облпрокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал усилить уголовную ответственность за поджоги авто военных и волонтеров. По его словам, с начала года такие случаи участились – зафиксировано 266 поджогов, в общей сложности повреждено около 300 авто.