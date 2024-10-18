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Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников России. Фото

Анна Паскевич
Расследования
3 минуты
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Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы 'Укрзализныци': СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников России. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще два приспешника спецслужб страны-агрессора РФ, которые поджигали авто военных Вооруженных сил и релейные шкафы "Укрзалізниці". Фигуранты орудовали в Днепре и Славянске Донецкой области.

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Об этом 18 октября сообщили пресс-службы СБУ и Нацполиции. Правоохранители также обнародовали фото задержания фигурантов и видео поджога авто военных.

По данным следствия, за выполнение задач оккупанты обещали деньги, но вместо вознаграждения фигуранты получили подозрение от правоохранителей Украины.

Так, в Днепре "по горячим следам" задержан 32-летний мужчина, поджегший военный мультивен Volkswagen с символикой ВСУ и два релейных шкафа, отвечающих за безопасное движение поездов на стратегически важной линии железной дороги.

Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников России. Фото

В Славянске задержан 20-летний наркозависимый, который "хотел быстро заработать на дозу" в Telegram-каналах. На него вышел кадровый сотрудник ФСБ РФ и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников России. Фото

По его указанию мужчина поджег внедорожник Сил обороны Украины, который проходил техобслуживание на местной СТО после выполнения боевых задач на фронте.

Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников России. Фото

Поджог он зафиксировал на камеру телефона и отправил куратору.

Преступления были совершены в комендантский час, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность, отметили в Нацполиции.

Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников России. Фото

Следователи СБУ сообщили обоим о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины "препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период".

Фигуранту из Днепра дополнительно инкриминируют ч. 2 ст. 194 "преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога" и ч. 2 ст. 113 "Диверсия, совершенная в условиях военного положения".

Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников России. Фото

Оба находятся под стражей. Им грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками Днепропетровского, Донецкого и Луганского управлений СБУ при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников России. Фото
Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы "Укрзализныци": СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников России. Фото