Поджигали авто ВСУ и релейные шкафы 'Укрзализныци': СБУ и Нацполиция задержали еще двух приспешников России. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще два приспешника спецслужб страны-агрессора РФ, которые поджигали авто военных Вооруженных сил и релейные шкафы "Укрзалізниці". Фигуранты орудовали в Днепре и Славянске Донецкой области.

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Об этом 18 октября сообщили пресс-службы СБУ и Нацполиции. Правоохранители также обнародовали фото задержания фигурантов и видео поджога авто военных.

По данным следствия, за выполнение задач оккупанты обещали деньги, но вместо вознаграждения фигуранты получили подозрение от правоохранителей Украины.

Так, в Днепре "по горячим следам" задержан 32-летний мужчина, поджегший военный мультивен Volkswagen с символикой ВСУ и два релейных шкафа, отвечающих за безопасное движение поездов на стратегически важной линии железной дороги.

В Славянске задержан 20-летний наркозависимый, который "хотел быстро заработать на дозу" в Telegram-каналах. На него вышел кадровый сотрудник ФСБ РФ и предложил деньги в обмен на сотрудничество.

По его указанию мужчина поджег внедорожник Сил обороны Украины, который проходил техобслуживание на местной СТО после выполнения боевых задач на фронте.

Поджог он зафиксировал на камеру телефона и отправил куратору.

Преступления были совершены в комендантский час, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность, отметили в Нацполиции.

Следователи СБУ сообщили обоим о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины "препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период".

Фигуранту из Днепра дополнительно инкриминируют ч. 2 ст. 194 "преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога" и ч. 2 ст. 113 "Диверсия, совершенная в условиях военного положения".

Оба находятся под стражей. Им грозит от восьми лет тюрьмы до пожизненного с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками Днепропетровского, Донецкого и Луганского управлений СБУ при процессуальном руководстве областных прокуратур.