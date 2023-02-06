В Киеве задержали мужчину с наркотиками в упаковке из под кофе на 1,5 млн грн. Фото

В Голосеевском районе Киеве задержали мужчину, который может быть причастен к сбыту психотропов. Во время обыска у него обнаружили "товар", спрятанный в упаковке из под кофе, на сумму 1,5 миллиона гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они задержали 24-летнего уроженца Кировоградской области по улице Большая Васильковская, когда он уходил из почтового отделения с очередной порцией "товара".

"С собой парень нес в пакете из-под кофе около двух килограммов кристаллического вещества белого цвета – солей PVP, которые приобрел у интернет-магазина. Во время личного осмотра у злоумышленника полицейские изъяли партию психотропных веществ. Его стоимость, по ценам "черного" рынка может составлять около 1,5 миллиона гривен", – рассказали в полиции.

По факту сбыта психотропных веществ возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, пытавшегося в почтовом отделении отправить наркотики под видом кофе. Во время обысков у него изъяли "товар" более чем на 800 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили нарколабораторию, занимавшуюся производством запрещенных веществ. Ежемесячная прибыль "дельцов" составила около 10 миллионов гривен.

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