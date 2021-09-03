В Киеве задержали мужчину с каннабисом на 250 тыс. грн. Фото

В Киеве 2 сентября правоохранители задержали мужчину, который может быть организатором интернет-магазина по продаже наркотиков. При нем нашли 9 пакетов с каннабисом на сумму 250 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Общий вес изъятого "товара" составил 2,5 кг.

"Правоохранители получили достоверную оперативную информацию о том, что 32-летний киевлянин занимается незаконной деятельностью. Было установлено, что он является администратором и организатором интернет-сайта, через который осуществляется реализация каннабиса", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан на "горячем" с 9 пакетами, в которых было около 2,5 кг каннабиса. Стоимость изъятого в случае его розничного сбыта составляет более 250 тысяч гривен.

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"Также проверяется причастность мужчины к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ на территории столицы", – уточнили в прокуратуре.

Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" таможенники в течение суток задержали двух наркокурьеров, которые прибыли из Бразилии. Один из злоумышленников спрятал пакетики с кокаином в желудке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве правоохранители задержали трех злоумышленников, которых подозревают в сбыте наркотиков в столице и других регионах страны. Во время обысков у них изъяли товар на 2,5 млн грн.