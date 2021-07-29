В Киеве у наркодельцов изъяли "товар" на 2,5 млн грн: работали в разных регионах. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали трех злоумышленников, которых подозревают в сбыте наркотиков в столице и других регионах страны. Во время обысков у них изъяли товар на 2,5 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Злоумышленники сбывали наркотики для ограниченного круга доверенных лиц и по отлаженной схеме – из рук в руки.

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"Во время обысков были изъяты около 2000 таблеток, вероятно, экстази, 400 граммов белого порошкообразного вещества, похожего на кокаин, более одного килограмма веществ растительного происхождения, а также вещества, похожие на марки ЛСД", – уточнили в полиции.

Правоохранители задержали трех мужчин, 1992, 1994, 1997 годов рождения, уроженцев Киева, Донецкой и Запорожской областей.

Как уточнили в пресс-службе Службы безопасности Украины, по оперативным данным, ежемесячная прибыль злоумышленников составляла более 3 млн грн.

По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств открыто уголовное производство.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в международном аэропорту "Борисполь" таможенники в течение суток задержали двух наркокурьеров, которые прибыли из Бразилии. Один из злоумышленников спрятал пакетики с кокаином в желудке.