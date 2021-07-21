В аэропорту "Борисполь" задержали иностранцев с кокаином: один спрятал "товар" в желудке. Фото

В международном аэропорту "Борисполь" таможенники в течение суток задержали двух наркокурьеров, которые прибыли из Бразилии. Один из злоумышленников спрятал пакетики с кокаином в желудке.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Всего правоохранители изъяли 2 килограмма наркотиков (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Оба иностранца, 21 и 29 лет, в течение суток прибыли из Бразилии различными авиарейсами транзитом через Турцию.

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"Располагая оперативной информацией, таможенники отправили 29-летнего мужчину в медицинское учреждение для проведения компьютерной томографии брюшной полости. Наркокурьер оказался классическим "глотателем", который перевозит наркотики в герметичных капсулах, используя для этого собственный желудок", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители с помощью медикаментов изъяли 90 капсул, вес которых составил 965 граммов. Экспресс-анализ показал, что обнаруженное является кокаином.

Второй наркокурьер пытался ввезти 1 кг наркотиков, скрыв его в самодельной картине с изображением Божьей Матери. Вещество обнаружила служебная собака. Злоумышленников передали правоохранителям.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве задержали группу мужчин, которые подозреваемых в распространении наркотиков. Во время обысков у них изъяли "товара" на сумму более 1 млн грн.