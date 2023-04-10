В Киеве задержали мужчину, предлагавшего студентам за $1,5 тыс. ''помочь'' сдать экзамены. Фото

В Киеве разоблачили мужчину, который за вознаграждение обещал студентам вуза "посодействовать" в сдаче экзамена. Свои услуги он оценил в 1500 долларов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они установили мужчину, который за вознаграждение студентам помочь в сдаче Единого государственного квалификационного экзамена. В частности, тестового компонента "КРОК".

"Житель Киевской области, 1991 года рождения, обещал пострадавшим из-за мессенджеров успешную сдачу экзаменов за 1,5 тысячи долларов США. Во время обысков у него обнаружили два блокнота с записями, банковские карточки и ноутбук. Также в квартире, где жил злоумышленник, мы изъяли 1700 евро", – уточнили в полиции.

По факту мошенничества открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в столице правоохранители разоблачили ранее судимого мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул военных ВСУ на продаже несуществующих товаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Злоумышленник "продал" гражданам несуществующие автомобили на сумму более 90 тыс. долларов США.

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