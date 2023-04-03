В Киеве разоблачили рецидивиста, который обманул военных ВСУ на продаже несуществующих товаров. Фото и видео

В Киеве правоохранители разоблачили ранее судимого мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул военных ВСУ на продаже несуществующих товаров.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому может грозить до 8 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Злоумышленник создавал объявления в соцсетях, где предлагал изготовление тактических ножей ручной работы. Заказ принимал при полной оплате на банковскую карту. Однако, получив деньги, мужчина не выполнял взятые на себя обязанности и прекращал общение с клиентами", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, в настоящее время установлены 5 потерпевших военных ВСУ, которые сейчас находятся в зоне боевых действий. Предварительно сумма ущерба, нанесенная защитникам Украины, составляет около 70 тысяч гривен. Злоумышленником оказался 38-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина.

По факту мошенничества открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киеве будут судить руководителей известной сети магазинов военного снаряжения. Их обвиняют в незаконной продаже гуманитарной помощи для ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который может быть причастен к присвоению почти 500 тысяч гривен иностранных волонтеров. Злоумышленник заказывал военную амуницию якобы для нужд ВСУ, а в расчет сбрасывал поддельные платежные квитанции.

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