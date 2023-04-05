В Киеве задержали мужчину, который ''продал'' гражданам несуществующие машины на $90 тыс. Фото

В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Злоумышленник "продал" гражданам несуществующие автомобили на сумму более 90 тыс. долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому избрали меру пресечения с возможностью внесения залога в сумме более 1,2 млн грн.

"Согласно материалам следствия, подозреваемый обещал гражданам содействие в приобретении автомобилей класса люкс по цене, значительно ниже рыночной. Автомобили предлагались приобрести с площадки СЕТАМ или пригнать из Литвы. Однако после передачи денежных средств злоумышленник прекращал связь с потерпевшими, а обязательство не выполнял", – рассказали в пресс-службе.

Всего злоумышленник получил от граждан более 90 тысяч долларов США. В ходе обысков у него изъяли свидетельства о рождении, документы о пребывании на военном учете, оформленные на разных лиц, печати государственных учреждений и бланки с признаками подлога. Кроме того, правоохранители обнаружили деньги, черновые записи, а также огнестрельное оружие и патроны.

По факту мошенничества и незаконного обращения с оружием возбуждены уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении.

"Отметим также, что в отношении указанного мужчины в настоящее время уже слушается уголовное производство в одном из районных судов Киева за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу и подлог официальных документов", – добавили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили ранее судимого мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник обманул военных ВСУ на продаже несуществующих товаров.

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