В Киеве задержали мужчину, предлагавшего интим 10-летней девочке. Фото

В Киеве 30-летний мужчина предлагал 10-летней девочке интим и посылал ей сообщения соответствующего характера. Педофила уже задержали правоохранители, ему светит до 8 лет за решеткой.

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Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве. К правоохранителям обратилась мать ребенка. Она отметила, что кроме интимных предложений мужчина также присылал ее дочери ссылки на тематические сайты и фото и видео с изображением половых органов. Девочка на сообщение не отвечала.

Полицейские обнаружили злоумышленника по месту жительства. У него были изъяты телефон, флеш-накопители, ноутбук и другие вещдоки, которые отправили на экспертизу.

Как отметила пресс-служба Нацполиции, нарушителем оказался киевлянин, 1993 года рождения, проживающий в одном микрорайоне с потерпевшей и нашедший ее профиль в социальной сети.

Полиция уже возбудила против него уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – совершение развратных действий в отношении малолетнего лица. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без того.

Отмечается, что задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: также 19 мая в Киевской области задержан мужчина, который может быть причастен к изнасилованию 4-летней девочки в Броварах. Им оказался ранее судимый 48-летний уроженец Бердянска. Злоумышленнику грозит длительный срок заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в селе Старые Петровцы Киевской области задержали 50-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании. Он, угрожая пистолетом, совершил сексуальное насилие над соседкой;

– ранее на Закарпатье задержаны сожители, которые насиловали малолетнего ребенка. Отдельные эпизоды мать ребенка снимала на видео и отправляла сожительницу.

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